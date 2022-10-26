У селищі під Лиманом виявили тіла ще чотирьох цивільних людей, убитих росіянами під час окупації

У селищі Дробишеве, що під Лиманом Донецької області правоохоронці виявили тіла ще чотирьох цивільних людей, убитих російськими військовими під час окупації регіону.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Він також зазначив, що за добу окупанти вбили одного мирного жителя у Бахмуті.

"За 25 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Бахмуті. Крім того, правоохоронці виявили тіла 4 цивільних, які загинули під час окупації у Дробишевому. Також за вчора стало відомо про 4 поранених", - написав очільник ОВА.

Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, що у Бахмуті правоохоронці врятували 8-річного хлопчика, батько і вагітна мати якого загинули під час ворожого обстрілу. Правоохоронці, ризикуючи життям, забрали осиротілу дитину з-під обстрілів. Вони допомогли хлопчикові зібрати речі, вивезли з небезпечного району та нагодували.

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