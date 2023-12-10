У Сенаті розкрили надії Путіна, якщо США не продовжать допомогу Україні

У Сенаті розповіли про сподівання диктатора Путіна щодо війни про України.

Російський президент-диктатор Володимир Путін сподівається, що якщо США не відновлять військову допомогу Україні, то українська держава "впаде протягом декількох місяців". Таку заяву зробив голова Комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер після того, як сенатори не просунули новий "найважливіший" пакет військової допомоги Києву.

Про це пише Business Insider.

"Надії Володимира Путіна на перемогу пов'язані з відходом США з України. Чому в цей момент ми повинні доводити, що Путін має рацію?", - наголосив Ворнер.

Голова відділу розвідки Сенату США Марк Ворнер заявив, що Володимир Путін вважає, що Україна впаде протягом кількох місяців без відновлення військової допомоги США.

Марк Ворнер зробив цю заяву в середу після того, як Сенат не зміг подолати поріг у 60 голосів, необхідний для просування нового пакету військової допомоги Україні.

Запропонований президентом Джо Байденом пакет на суму $110 млрд, який виділив Україні $61 млрд, а також кошти для Ізраїлю та допомоги Газі, був заблокований.

Виділення допомоги блокують переважно республіканці. Сенатори-республіканці хочуть, щоб пакет містив заходи безпеки на кордоні США.

Нагадаємо, конгресмен розповів, чи впливають успіхи українців на полі бою, на голосування щодо допомоги у США.

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