У Сенаті США оприлюднили проєкт тимчасового бюджету для недопущення “шатдауну”: що отримає Україна

Це проєкт на 45 днів для знайдення компромісного рішення щодо бюджету на 2024 фіскальний рік.

В Сенаті США оприлюднено проєкт короткострокової бюджетної резолюції. На тлі дискусій, що тривають навколо прийняття бюджетного законодавства в Конгресі Резолюція має запобігти зупинці роботи федерального уряду США.

Як повідомила у Facebook посол України в США Оксана Маркарова, проєкт резолюції передбачає фінансування уряду США до 17 листопада 2023 року.

“Тобто це проєкт на 45 днів, протягом яких вважається, що буде знайдено компромісне рішення щодо бюджету на 2024 фіскальний рік”, — зазначила Маркарова.

Внесений законопроєкт про безперервні асигнування на 2024 рік передбачає виділення 6,152 млрд доларів на додаткову допомогу Україні, зокрема:

4,499 млрд доларів — оборонні витрати;

1,650 млрд. доларів — економічна підтримка (у тому числі пряма бюджетна);

інші витрати.

“Це тільки поданий проєкт. До зупинки уряду залишається 3 робочих дні, протягом яких триватимуть дуже активні дискусії і в Сенаті, і в Палаті представників. За якими ми в посольстві не тільки активно стежимо, а й активно адвокатуємо необхідність безперервної підтримки України”, — резюмувала Маркарова.

Ризик “шатдауну”

У Державному департаменті Сполучених Штатів заявили, що можливий “шатдаун” може вплинути на допомогу Україні у війні проти російських агресорів.

Додамо, що шатдаун — тимчасова часткова зупинка роботи державних органів.

В історії Сполучених Штатів шатдаун відбувався 17 разів, останній раз — в 2018, передостанній — в 2013 році, через невчасно прийнятий бюджет. Цього — те ж саме, що і припинення роботи уряду США.

У лютому 2019 року тодішній президент США Дональд Трамп підписав урядовий бюджет на 2019-й фінансовий рік, чим зупинив шатдаун.

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