У середмісті Харкова завершили пошукову операцію на руїнах будинку, куди поцілила російська ракета

Впродовж минулої ночі та ранку росіяни запустили по Харкову чотири ракети, знищено два приватні будинки, багатоповерхівка та два об’єкти інфраструктури.

Трьох людей рятувальники дістали з-під завалів майже одразу, а до тепер продовжували розбирати руїни, йдеться в ТСН.

Людей під завалами більше немає. До останнього не було відомо, чи жив досі хтось у зруйнованих квартирах, чи люди повиїжджали. Втім, от нещодавно з’ясувалося, що люди все ж таки переселилися з цього будинку після попередніх прильотів. Проте на місці ракетного удару рятувальники працюють досі, вже понад 12 годин. І працюватимуть ще щонайменше тиждень. Зараз головне - прибрати аварійні конструкції, пошкоджені під час вибуху, аби вони не падали на перехожих.

З цих руїн працівники ДСНС також дістають багато особистих речей - і документи, і ювелірні вироби, і фотоальбоми. Декілька жителів від самого ранку вже чергують тут, вони спостерігають за роботами і чекають, коли відкопають їхні речі.

О 9-й ранку напередодні ракета з Бєлгорода поцілила у житловий будинок, три під’їзди повністю зруйновані, обвалилися декілька поверхів. Всередині будинку в той час були люди. Завіса від диму пожежі та пилу розтягнулася на декілька вулиць. З полум’ям рятувальники боролися майже 5 годин.

«Попередньо - це ракета С-300, які ми фіксували по місту Харкову, на жаль. Далі буде з’ясовано пізніше, як дістануть усі уламки. І більше правильно буде ідентифіковано цей снаряд. Провели евакуацію декількох людей, які перебували під ударом», - каже очільник харківської ОВА Олег Синєгубов.

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З-під завалів рятувальникам вдалося дістати трьох людей, в них легкі травми, від тяжких поранень врятувала власна пильність. Пані Оксана під час тривоги перейшла разом із сином до ванни. Із заблокованої квартири родину діставали рятувальники. «Струс будинку був великий. Дитину по спині осколками плитки вдарило. Мені на голову обвалення стелі сталося. І одразу задимлення пішло сильне. Ми хотіли вибратися, двері наші заклинило, їх вивернуло», - розповідає врятована.

З пакунками речей під вікнами власної квартири стоїть пані Ніна. Зізнається, до чергового прильоту були вже готові. В мить вибуху вдома була її лежача мати. Евакуювати по тривозі жінку не встигли, рятувальники евакуювали її драбиною. «Я приїхала, мама вже була на вулиці у швидкій. І їй медики надавали допомогу. Вона лежала серед несучих стін. З нею все добре, із собакою теж. Вона охороняла маму, лежала поряд», - розповідає жінка.

А в Олександра цієї ночі загинула мати. Ракета С-300 влучила у подвір’я будинку опівночі, хата повністю зруйнована. «Я був удома з мамою. Маму засипало, я в сусідній кімнаті - мене привалило. Жити захотілося - відкопав. На мене тільки стеля лягла, стіна друга. Мати з того боку, її завалило першою стіною. Я маму одразу почав набирати, у неї вже телефон не працює, я почав кричати "мама"», - пригадує чоловік.

Уламки від ракети розлетілися на кілька вулиць, один з них впав на дах будинку пана Віталія, хата згоріла уся. Двоповерховий дім чоловік будував разом зі своїм сином Владиславом Зубенком, який 2014 року загинув після поранення на Майдані. З полум’я батько встиг винести лише нагороди сина - він став героєм України.

«Я схопив Владикові ордени, бо вони були запаковані про всяк випадок. Документи вже не шукав, я злякався. Вискочив і все. Це орден «Золота зірка», як героя України. Медаль української православної церкви Київського патріархату, за жертовність», - розповідає батько героя.

Впродовж минулої ночі та ранку росіяни запустили по Харкову чотири ракети, знищено два приватні будинки, багатоповерхівку та два об’єкти інфраструктури.

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