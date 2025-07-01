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- Війна
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У Середземному морі вибухнув танкер, пов’язаний із тіньовим флотом Росії
Танкер “Vilamoura”, який перевозив російську нафту, зазнав вибуху в моторному відділенні біля берегів Лівії. Судно тягнуть до Греції.
У Середземному морі вибухнув танкер “Vilamoura”, що входить до складу тіньового флоту Росії. Судно, завантажене сирою нафтою, постраждало під час переходу з Лівії. Його буксирують до Греції для оцінки пошкоджень.
Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.
Інцидент стався 27 червня 2025 року у моторному відділенні танкера “Vilamoura” — судна, яке неодноразово використовувалося для перевезення нафти з портів Росії. Вибух зафіксували приблизно за 150 кілометрів на північний схід від територіальних вод Лівії, під час переходу з порту Ез-Зувайтіна.
На борту танкера перебувало щонайменше 1 мільйон барелів сирої нафти. Судно ходить під прапором Маршалових островів.
У квітні 2025 року “Vilamoura” перебувала у російському порту Усть-Луга, а в травні — в районі Новоросійська, що підтверджує її використання в схемах постачання російської нафти в обхід санкцій.
Станом на 1 липня пошкоджене судно тягне пожежний буксир “Boka Summit” (прапор Мальти) до Лаконської затоки в Греції, де буде оцінено стан танкера.
Власником “Vilamoura” є компанія TMS Tanker Ltd., зареєстрована в Марусі, Греція. Її судна неодноразово згадувалися в розслідуваннях про схеми перевезень нафти з РФ через нейтральні або офшорні юрисдикції.
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