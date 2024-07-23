У Севастополі безпілотники атакували важливий об'єкт росіян: про що йдеться

Безпілотники атакували військову частину Головного розвідувального управління (ГРУ) РФ у Севастополі.
У ніч на 23 липня 2024 року окупований Севастополь зазнав масштабної атаки безпілотників. Росіяни відзвітувалися, що збили всі, однак насправді щонайменше один із 21 дрона, що брали участь в операції, влучив у будівлю військової частини 65372 на Монастирському шосе.
Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.
Згідно з інформацією Центру журналістських розслідувань України, в/ч 65372 є окремим радіовузлом особливого призначення Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії. Канал "Оперативний ЗСУ" повідомляє, що ця ж військова частина вже зазнавала атаки 15 липня.
Зазначимо, що росіяни також заявили 23 липня про атаку безпілотників на пором в порту "Кавказ", який курсує до тимчасово окупованого Криму. Там загорілося судно, і нібито серед членів екіпажу і співробітників порту є постраждалі й загиблий.
Нагадаємо, окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв раніше заявив, що безпілотники в ніч проти 23 липня масовано атакували окупований Севастополь. Росіяни стверджують про перехоплення і знищення 21 дрона над окупованим Кримом і Чорним морем.
Читайте також: