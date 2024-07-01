У Севастополі окупанти розмістили ЗРК "Тор М2КМ" поруч із пляжем – фото

Росіяни знову поставили під загрозу місцеве населення у Криму.
Окупаційні війська Росії розмістили у тимчасово окупованому Севастополі поруч із пляжем установку ЗРК "Тор М2КМ".
Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".
"На цей раз рашисти обрали чергове "ідеальне" місце для розміщення свого зенітно-ракетного комплексу. Його розмістили просто над пляжем, знову ставлячи під загрозу місцеве населення", - йдеться у повідомленні.
В "АТЕШ" наголосили, що швидше за все, це одна з останніх фотографій цього ЗРК.
"Як відомо, СОУ планомірно виносять радіолокаційні станції та ЗРК, вивільняючи своєрідний коридор до кримського мосту! Зворотний відлік життя "незаконної конструкції" розпочався", - попередили партизани окупантів.
Нагадаємо, у ВМС України звернулись з попередженням до російських туристів, які їдуть до Криму.
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