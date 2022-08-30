У Севастополі окупанти створили чатбот для донесення на людей, які підтримують Україну

Окупаційні медіа продовжують системно виправдовувати війну та вбивства цивільного населення, які скоює армія РФ в Україні.

У тимчасово окупованому Севастополі російські загарбники запустили чатбот для доносів на людей, які підтримують Україну, а також створили "центр протидії ідеології тероризму та профілактики девіантної поведінки в освітній сфері".

Про це повідомляє Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

"Так звані кримські блогери останнім часом масово викладають відео та фото мешканців Криму, які підтримують Україну, з проханням ідентифікувати цих людей та в подальшому передати зазначену інформацію окупаційним спецслужбам", - йдеться у повідомленні.

У Мережі продовжують з’являтися так звані відео-"вибачення" від людей, які публічно висловлювалися на підтримку України, слухали українську музику чи відмовляли в обслуговуванні військових РФ.

"Ці відео виглядають абсурдними та записаними за завчасно підготовленими сценаріями, під примусом, тиском чи навіть катуваннями", - зазначають у Представництві.

Окупаційні медіа продовжують системно виправдовувати війну та вбивства цивільного населення, які скоює армія РФ в Україні.

"Підконтрольні окупантам медіаресурси розпочали інформаційний булінг будь-яких проявів підтримки України мешканцями окупованому Криму. Активно публікуються дописи з погрозами за підтримку України, викладаються фотокадри з особистих сторінок у соціальних мережах, де людину цькують, а інколи публікують назви населених пунктів та місце проживання. Окупанти знову спіткнулися об власну пропаганду: заявляють про потужну систему ППО і водночас нашвидкуруч облаштовують укриття", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у Криму впала ракета "Онікс", яку росіяни запустили по Україні.

Читайте також: