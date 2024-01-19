У Севастополі партизани "засвітили" перекидання носія ракет "Онікс" (фото)

"Бастіон-П" – один з основних носіїв ракет "Онікс", якими російські окупанти влаштовують атаки по півдню України, зокрема по Одещині.
В окупованому Севастополі партизани зафіксували перекидання двох берегових ракетних комплексів "Бастіон-П", які є одними з основних носіїв надзвукових ракет "Онікс".
Про це повідомили у русі "Атеш".
Там заявили, що в Севастополі агент "Атеш" зумів зафіксувати на фото перекидання двох самохідних пускових установок "СПУ 340П". Вони також відомі як береговий ракетний комплекс "Бастіон-П".
Зазначається, що "Бастіон-П" використовується для ураження надводних кораблів різних класів і видів, а також наземних цілей в умовах радіоелектронної протидії. Крім цього, "Бастіон-П" – один з основних носіїв ракет "Онікс", якими РФ атакує південь України.
В "Атеш" з’ясували, що установки "СПУ 340П" належать російській 15 окремій береговій ракетній бригаді (військова частина 80365).
"Агент простежив маршрути пересування та кінцеву точку призначення ракетного комплексу. Інформація передана СОУ. Очікуємо результатів", – зазначили в русі.
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До слова, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російський корвет типу "Тарантул" поблизу Севастополя у грудні 2023 року затонув унаслідок українських ударів.
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