У Севастополі помер замкомандувача 18-ї армії РФ – його поранили на війні в Україні

Замкомандувача 18-ї армії РФ помер від поранень у тимчасово окупованому Севастополі.

У лікарні тимчасово окупованого Севастополя 14 лютого помер заступник командувача 18-ї армії РФ – полковник Магомедалі Магомеджанов. Його було поранено на війні в Україні.

Про це повідомляє Telegram-канал Громадської палати Дагестану.

"Минулої середи в госпіталі міста Севастополь від отриманих в ході боїв поранень помер гвардії полковник, командир 61-ї окремої Кіркенеської Червонопрапорної бригади морської піхоти Північного флоту, уродженець села Хлют Рутульського району Дагестану Магомедалі Магомеджан", - йдеться у повідомленні.

Магомеджанов брав участь у чотирьох операціях. Раніше він служив командиром 77-ї окремої бригади у 177-му окремому полку морської піхоти Червонопрапорної Каспійської флотилії.

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