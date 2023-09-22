У Севастополі пролунали потужні вибухи: окупанти заявляють про удар по штабу Чорноморського флоту

У п'ятницю, 22 вересня, в окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Окупанти заявляють про удар по штабу Чорноморського флоту.

Про це повідомив Суспільному Крим місцевий житель.

Вибухи підтвердив так званий губернатор Севастополя.

Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

"Уламки падають біля театру ім. Луначарського на проспекті Нахімова у Севастополі", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що містом мчать десятки машин швидкої допомоги.

У Севастополі пролунали вибухи

У Севастополі пролунали вибухи

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Їх чули, зокрема, у Феодосії та Севастополі, в останньому окупанти застосували димові завіси. А на Кримському мосту перекрили рух.

Атаки на Чорноморський флот

Головна задача українських захисників на шляху до знищення Чорноморського флоту РФ — мінімізація усіх загроз, які надходять з боку флотилії. Нанесення регулярних ударів з повітря або навіть ударів морського типу по цим військовим кораблям зменшують ці загрози.

Командний пункт Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя в середу, 20 вересня, було знищено завдяки влучному ракетному удару.

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