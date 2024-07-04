У Севастополі пролунали сильні вибухи – що відомо, фото

Росіяни перекрили Керченський міст.
У тимчасово окупованому Севастополі вдень 4 липня на мисі Фіолент пролунали вибухи.
Про це повідомляє "Крымский ветер".
У Мережі з'явилося фото диму у небі. Повідомляється, що окупанти перекрили Кримський міст.
Однак роспабліки пишуть, що вибух нібито пов'язаний із утилізацією боєприпасів на місці прильоту за складом "Шахедів" біля Флотського.
Нагадаємо, у Севастополі окупанти розмістили ЗРК "Тор М2КМ" поруч із пляжем (фото).
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