У Севастополі пролунали сильні вибухи – що відомо, фото

У тимчасово окупованому Севастополі вдень 4 липня на мисі Фіолент пролунали вибухи.

Про це повідомляє "Крымский ветер".

У Мережі з'явилося фото диму у небі. Повідомляється, що окупанти перекрили Кримський міст.

У Севастополі 4 липня пролунали вибухи / Фото: Telegram / Крымский ветер

У Севастополі 4 липня пролунали вибухи / Фото: Telegram / Крымский ветер

Однак роспабліки пишуть, що вибух нібито пов'язаний із утилізацією боєприпасів на місці прильоту за складом "Шахедів" біля Флотського.

Нагадаємо, у Севастополі окупанти розмістили ЗРК "Тор М2КМ" поруч із пляжем (фото).

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