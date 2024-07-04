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У Севастополі пролунали сильні вибухи – що відомо, фото

У Севастополі пролунали сильні вибухи – що відомо, фото

У Севастополі пролунали вибухи / Фото: Вікіпедія

Росіяни перекрили Керченський міст.

У тимчасово окупованому Севастополі вдень 4 липня на мисі Фіолент пролунали вибухи. 

Про це повідомляє "Крымский ветер". 

У Мережі з'явилося фото диму у небі. Повідомляється, що окупанти перекрили Кримський міст.

У Севастополі 4 липня пролунали вибухи / © Telegram / Крымский ветер
У Севастополі 4 липня пролунали вибухи / Фото: Telegram / Крымский ветер
У Севастополі 4 липня пролунали вибухи / © Telegram / Крымский ветер
У Севастополі 4 липня пролунали вибухи / Фото: Telegram / Крымский ветер

Однак роспабліки пишуть, що вибух нібито пов'язаний із утилізацією боєприпасів на місці прильоту за складом "Шахедів" біля Флотського.

Нагадаємо, у Севастополі окупанти розмістили ЗРК "Тор М2КМ" поруч із пляжем (фото).

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