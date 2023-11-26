У Севастополі пролунали вибухи – окупанти перекрили міст

У тимчасово окупованому Севастополі вранці 26 листопада пролунали гучні вибухи.

Про це пишуть місцеві канали.

У Криму була оголошена повітряна тривога, а рух Кримським мостом перекрито. Наразі не відомо, що відбувається на півострові.

Нагадаємо, СБУ розкрили усі деталі атаки на Кримський міст: три дрони довелося самоліквідувати (відео).

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