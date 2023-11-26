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У Севастополі пролунали вибухи – окупанти перекрили міст

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1109
Час на прочитання
1 хв
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У Севастополі пролунали вибухи – окупанти перекрили міст

Кримський міст / Фото: Associated Press

У Криму лунає сигнал повітряної тривоги.

У тимчасово окупованому Севастополі вранці 26 листопада пролунали гучні вибухи.   

Про це пишуть місцеві канали. 

У Криму була оголошена повітряна тривога, а рух Кримським мостом перекрито. Наразі не відомо, що відбувається на півострові.

Нагадаємо, СБУ розкрили усі деталі атаки на Кримський міст: три дрони довелося самоліквідувати (відео).

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Дата публікації
Перегляди
1109
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