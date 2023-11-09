У Севастополі пролунав потужний вибух: окупанти заявили про ракетну атаку ЗСУ

На опублікованому фото, яке з'явилося в соцмережах, видно дим над водами Чорного моря.

Увечері в четвер, 9 листопада, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. У Міноборони РФ стверджують, що засоби ППО окупаційної армії у Криму збили над морем українську ракету "Нептун".

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на військове відомство держави-агресорки.

Міноборони РФ заявило, що ракетна атака відбулася близько 17:40 за московським часом (16:40 за Києвом). Ракету було націлено на російські об’єкти на території Кримського півострова.

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За словами очевидців, потужний вибух, від якого затремтіли шибки у вікнах, було чутно у Севастополі. Також повідомляється, що після вибуху у центральній частині міста із увімкнутими сиренами мчали машини швидкої допомоги.

На опублікованому фото, яке з'явилося в соцмережах, видно дим над водами Чорного моря.

Нагадаємо, ввечері 4 листопада українські війська завдали ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі. Там зафіксовано влучання у малий ракетний корабель "Аскольд" – носій ракет "Калібр".

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