У Севастополі від самого ранку "бавовна": у місті видно чорний дим, лунає тривога

У місті знову неспокійно.

У Севастополі о 08:32 прогримів вибух. Над містом піднялася хмара диму. У місті ввімкнули сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

"А в Севастополі знову голосно. Підписники 5 хвилин тому чули звук ракети, що пролітала, потім пролунав вибух", - пише канал.

Зазначається, що хмара диму підіймається в районі Інкермана, а також Північної сторони.

Так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Розвожаєв підтвердив вибух і заявив, що нібито спрацювала ППО, а уламки впали в районі причала біля Сухарної балки.

Крім того, після вибуху рух морського пасажирського транспорту припинено.

Нагадаємо:

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по штабу ЧФ Росії у тимчасово окупованому Криму, що стався 22 вересня. Аналітики InformNapalm вказують, що вибухи лунали не лише над Севастополем, а ще в шести інших локаціях. Міноборони РФ при цьому заявило, що збило п'ять ракет, але штаб ЧФ РФ "пошкоджений".

Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що серед поранених у Севастополі є генерали ЗС РФ.

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