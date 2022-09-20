У Севастополі зранку було чутно вибухи та стрілянину

В тимчасово окупованому Севастополі у ніч проти 20 вересня чули звуки вибухів та стрілянини.

Місцеві повідомляють, що "хлопки" було чутно вночі та зранку. Також кажуть про звуки стрілянини з вогнепальної зброї.

Про це пише видання "Крим.Реалії".

"Вночі та вранці у вівторок 20 вересня в центральній частині Севастополя було чути два "хлопки" та стрілянину з вогнепальної зброї", - йдеться в повідомленні.

Перший вибух пролунав о 04:51 за місцевим часом. Він був "віддалений, невиразний і не схожий на роботу системи протиповітряної оборони". Другий вибух було чутно о 06:05 за місцевим часом.

"Він був гучнішим, чіткішим, проте було важко визначити, з якого напрямку йде звук, при цьому диму помічено не було", - пише видання з посиланням на своїх кореспондентів.

Близько 06:45 у Севастополі нібито розпочалася хаотична стрілянина зі стрілецької зброї, яка виходила приблизно з району Корабельної сторони або Інкермана і тривала близько однієї хвилини, проте "хлопків" цього разу чути не було.

Наразі окупаційна влада Севастополя не коментує ці події.

Нагадаємо, Росія перевела свої підводні човни з порту в окупованому Севастополі до Новоросійська в Краснодарському краї на півдні Росії. Це, ймовірно, пов’язано з тим, що здатність України завдавати дальніх ударів значно зросла.

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