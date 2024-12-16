У шести областях України збивали російські дрони: деталі нічної атаки

Сьогодні вночі та зрання росіяни традиційно влаштували повітряну атаку по Україні.

Про це повідомили Повітряні сили України.

"Уночі 16 грудня 2024 року (від 01.00) противник атакував Україну 49 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Орел", - йдеться у повідомленні.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 27 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській.

"Через активну протидію Сил оборони 19 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені). Три БпЛА – в повітрі", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині ППО збила три ударних безпілотника.

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