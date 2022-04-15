У школах Луганщини російські військові облаштували польові шпиталі та склади для боєприпасів - Генштаб ЗСУ

У школах Луганщини російські військові облаштували польові шпиталі та склади для боєприпасів - Генштаб ЗСУ

Також російські окупанти проводять фільтраційні заходи та пошук осіб, що мали стосунок до військової служби.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники рф використовують школи для військових потреб. Там вони розмістили польові шпиталі та склади для боєприпасів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ від 15 квітня.

"В тимчасово зайнятих ворогом районах Луганської області фіксується використання будівель та прилеглих територій загальноосвітніх закладів для облаштування додаткових польових шпиталів, місць розміщення озброєння, боєприпасів та військової техніки", - зазначають в ЗСУ.

Також додають, що на тимчасово зайнятих територіях продовжують утискати права громадян України. Диверсійно-розвідувальні групи порушують правила ведення війни, для проведення диверсій на території України викрадають або, погрожуючи фізичною розправою, забирають автомобільний транспорт та цивільний одяг у місцевих жителів.

Окрім цього, російські окупанти, з метою придушення супротиву українців, проводять фільтраційні заходи та пошук осіб, що мали стосунок до військової служби.

Нагадаємо, 15 квітня росіяни обстріляли один із житлових районів міста Харкова, загинули 7 людей, серед них - одна дитина семи місяців. Також є десятки поранених.

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