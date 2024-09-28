У школах на ТОТ окупанти прагнуть перетворити українських дітей на солдатів російської армії

В тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти впроваджують програму мілітаризації українських дітей "служу отєчєству". Для цього залучають бойовиків армії РФ, зокрема голову обласної асоціації терористів "сво" Олександра Остапенка, який разом із місцевими колаборантами створює спеціалізовані класи-казарми у школах для учнів старших класів.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Окупанти намагаються перетворити українських дітей на майбутній мобілізаційний резерв, готуючи їх до служби в російській армії. Через такі "виховні" заходи російська влада прагне сформувати нове покоління, яке буде лояльним до окупантів і готовим брати участь у війнах за інтереси Кремля.

Окупаційна влада Кремля планує до кінця навчального року подвоїти кількість учнів шкіл з військовою підготовкою, переважно на базі Нахімовського училища в Маріуполі.

Нагадаємо, жителі окупованих територій отримають статус іноземних громадян або осіб без громадянства.

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