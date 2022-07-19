У школах посилять охорону, а для дітей створять спеціалізований застосунок: деталі від МВС про навчання від вересня

У наступному навчальному році МВС забезпечить посилену охорону навчальних закладів України.

Жодний заклад освіти, який не відповідатиме певним нормам безпеки, не відновить очне навчання.

Про це під час брифінгу повідомила речниця МВС Альона Матвєєва.

За її словами, у межах проєкту "Безпечне освітнє середовище" МВС спільно з МОН проводитимуть профілактичні безпекові заходи. Одним із кроків відповідного проєкту є розміщення у школах інформаційних стендів щодо заходів безпеки, які потрібно вживати у разі настання небезпечних ситуацій.

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"На початку навчального року представники МВС спільно з учителями проведуть уроки безпеки абсолютно у всіх школах України, які почнуть очне навчання. У першій декаді наступного року також буде забезпечена посилена охорона навчальних закладів", - розповіла Матвєєва.

Матвєєва повідомила, що представники ДСНС вже провели понад 3,5 тисяч тренувань з евакуації, і такі заходи будуть також проведені у всіх навчальних закладах України. Крім того, планується розробити мобільний застосунок для дітей з усіма можливими відповідями на питання безпеки.

"МВС продовжуватиме приділяти особливу увагу протидії домашньому насильству, безпечній поведінці в інтернеті та протидії булінгу в школах", - наголосила Матвєєва.

Нагадаємо, у Польщі повідомили, скільки українських дітей приймуть школи і садочки восени та в якому форматі буде навчання.

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