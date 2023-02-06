У школах Скадовського району окупанти створюють кадетські класи з посиленою військовою підготовкою - Генштаб

Російські загарбники обіцяють, що випускникам цих класів нібито будуть надаватися пільги під час вступу на контрактну службу.

Для поповнення втрат в живій силі, крім мобілізації, окупанти також проводять пропагандистсько-агітаційну роботу серед молоді.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 6 січня.

"Так, в школах Скадовського району Херсонської області створюються кадетські класи з посиленою військовою підготовкою. Російські загарбники обіцяють, що випускникам цих класів нібито будуть надаватися пільги під час вступу на контрактну військову службу у вигляді призначення на сержантські посади", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, 4 лютого окупанти 60 разів відкривали вогонь по мирних населених пунктах Херсонської області.

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