У школі під Ізюмом вилучили понад сотню російських підручників (фото)

Російські підручники виявили у Богуславській загальноосвітній школі на Харківщині.

Правоохоронці вилучили 500 російських підручників із Богуславської загальноосвітньої школи (Харківська область). Тодішня окупаційна "влада" планувала викладати дітям за програмою РФ.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"У навчальному закладі зафіксовано чергову невдалу спробу окупантів впровадити російську освіту. Звичайні шкільні кабінети, де навчались маленькі українці, перетворились на склад книжок Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Підручники РФ будуть долучені до кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності як речові докази.

Освітяни-колаборанти

У Харківській області відкрито 12 кримінальних проваджень стосовно освітян, які погодилися на співпрацю з "адміністраціями" ворога.

Так, випадки освітнього колаборанства зафіксовані в таких містах і селах: Ізюм, Куп’янськ, Балаклія, Борова, Вовчанськ, Хотімля, Яковенкове, Грушівка, Бабенкове, Великий Бурлук, Малий Бурлук.

Станом на кінець вересня поліція відкрила 19 кримінальних справ проти директорів шкіл та вчителів, які пішли на співпрацю із ворогом.

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