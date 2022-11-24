У Шольца відреагували на слова Джонсона про те, що Німеччина сподівалась на капітуляцію України

У Німеччині наголосили, що вже 27 лютого засудили напад РФ на Росію.

У Німеччині спростували слова колишнього британського прем'єра Бориса Джонсона про те, що в уряді Шольца сподівались на швидку капітуляцію України.

Про це у коментарі BILD сказав представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт.

Слова Бориса Джонсона про те, що Німеччина очікувала на швидку капітуляцію України в уряді Олафа Шольца назвали "повною нісенітницею".

Хебештрайт заявив, що вже 27 лютого Шольц сказав, що Німеччина готова різко реагувати на російську агресію проти України та додав, що його країна постійно надає Україні зброю для захисту від агресії.

Заява Джонсона про реакцію Німеччини на початку війни в Україні.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, як країни Євросоюзу реагували початку війни Росії проти України.

Він зазначив, що Німеччина вважала війну катастрофою, проте хотіла, щоб все закінчилось швидко - Україна капітулювала та можна було продовжити співпрацю з РФ. Франція ж до кінця не вірила, що РФ може почати таке криваве вторгнення.

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