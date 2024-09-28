У шоломі та з автоматом: Буданов відвідав позиції ГУР на Харківщині (фото, відео)

Кирило Буданов з командирами підрозділів здійснили планування подальших операцій, які допоможуть покращити позиції та розвинути попередній успіх.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов перевірив позиції розвідників у Харківській області. Разом з командирами провів планування операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у Силах оборони.

Як зазначили джерела, після успішної операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу від російських окупантів начальник ГУР Кирило Буданов продовжив інспектування бойових позицій спецпідрозділів Головного управління розвідки у Харківській області.

Кирило Буданов перевірив позиції бійців ГУР на Харківщині / Фото: РБК-Україна

Буданов з командирами підрозділів здійснили планування подальших операцій, які допоможуть покращити позиції та розвинути попередній успіх.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Деталі від розвідника! ГУР зачистило від окупантів Вовчанський агрегатний завод!

Нагадаємо, 24 вересня підрозділи Головного управління розвідки звільнили Вовчанський агрегатний завод на Харківщині. Спецгрупи ГУР зачистили усі 30 будівель об’єкта.

У шоломі, окулярах та з автоматом: Буданов відвідав позиції ГУР на Харківщині

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