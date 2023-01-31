У Шостці на підприємстві пролунав потужний вибух, туди могла влучити ракета: перші подробиці

У місті Шостка Сумської області у вівторок, 31 січня, на державному підприємстві пролунав потужний вибух. Приміщення могли обстріляти ракетою росіяни.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Вибух на державному підприємстві пролунав о 18:20. Через це постраждали люди, їх госпіталізували.

"На території одного з державних підприємств в м. Шостка (Сумська область) стався вибух. Встановлено, що в промислову будівлю влучила, попередньо, ракета (інформація уточнюється) пошкодивши при цьому дах, перекриття, вікна. Постраждали двоє цивільних, яких доправлено до лікувального закладу машиною швидкої. Інша інформація на даний момент уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ"

Нагадаємо, у Сумській області до 15 років засудили жителя Шостки, який співпрацював з окупантами країни-агресорки Росії. Зрадник за завданням російського куратора збирав дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ.

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