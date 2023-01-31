Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Шостці на підприємстві пролунав потужний вибух, туди могла влучити ракета: перші подробиці

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2216
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Шостці на підприємстві пролунав потужний вибух, туди могла влучити ракета: перші подробиці

Фото: ОК "Північ"

Обставини події встановлюються.

У місті Шостка Сумської області у вівторок, 31 січня, на державному підприємстві пролунав потужний вибух. Приміщення могли обстріляти ракетою росіяни. 

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ". 

Вибух на державному підприємстві пролунав о 18:20. Через це постраждали люди, їх госпіталізували. 

"На території одного з державних підприємств в м. Шостка (Сумська область) стався вибух. Встановлено, що в промислову будівлю влучила, попередньо, ракета (інформація уточнюється) пошкодивши при цьому дах, перекриття, вікна. Постраждали двоє цивільних, яких доправлено до лікувального закладу машиною швидкої. Інша інформація на даний момент уточнюється", - йдеться у повідомленні. 

© Facebook/Оперативне командування
Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ"

Нагадаємо, у Сумській області до 15 років засудили жителя Шостки, який співпрацював з окупантами країни-агресорки Росії.  Зрадник за завданням російського куратора збирав дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ.

Читайте також:

Під Шосткою у лобовій аварії загинули обидва водії | Новини України

Під Шосткою у лобовій аварії загинули обидва водії | Новини України

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2216
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація