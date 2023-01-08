У Шойгу назвали терористичний обстріл Краматорська "помстою" і вигадали "перемогу": реакція ЗСУ

Міністерство оборони країни агресорки заявило, що терористичний обстріл Краматорська був "помстою за ПТУ в Макіївці", де вдалось ліквідувати багато окупантів. У ЗСУ назвали заяви Росії брехнею.

Про це в коментарі "Суспільному" повідомив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

Терористичне Міноборони заявило, що воно обстріляло два гуртожитки в Краматорську, де нібито перебували воїни ЗСУ. Окупанти похвалились вбивством "600 українських військових". У ЗСУ цю інформацію спростовують.

"Ця інформація настільки ж відповідає дійсності, як так і дані, що вони знищили всі наші HIMARS. Це — інформаційна операція Міністерства оборони РФ у відповідь на успішні дії ЗСУ по ураженню їх великих скупчень особового складу, їх складів, логістики нашими високоточними системами ураження. У них такої можливості немає", — сказав Череватий.

Нагадаємо, російські терористи ввечері, 7 січня, просто на Різдво під час так званого "перемир'я" обстріляли Краматорськ на Донеччині. Там вони пошкодили освітній заклад та житлові будинки.

Що відомо про ліквідацію окупантів в Макіївці

У новорічну ніч ЗСУ завдали удар по ПТУ в Макіївці, куди завезли російських окупантів, які повинні були штурмувати Бахмут. Проте HIMARS скорегував плани загарбників.

Так звані російські "воєнкори" почали волати про те, що цим ударом вдалось ліквідувати багато загарбників. Кількість загиблих нібито може становити кілька сотень. Згодом окупаційне Міноборони визнало успішні дії ЗСУ та звинуватило росіян у тому, що мовляв вони користувались мобільними телефонами.

У Мережі ж опублікували відео, на якому окупант, який вижив у Макіївці зізнається, що удар стався після того, як росіян зігнали слухати новорічне привітання диктатора Путіна.

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