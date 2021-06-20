У штабі ООС розповіли подробиці поранення бойовиками цивільного чоловіка в Авдіївці (фото)

Місцевий чоловік саме перебував у себе на подвір’ї, коли в нього влучили окупанти із кулемета.

Підтримувані Росією бойовики із великокаліберних кулеметів увечері 19 червня обстріляли населений пункт Авдіївка, Донецької області, у результаті чого поранення отримав місцевий 32-річний чоловік.

Про це розповіли у штабі ООС.

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Там кажуть, що противник вів вогонь з околиці окупованого населеного пункту Каштанове. Під їхній обстріл потрапив місцевий житель Авдіївки, який саме перебував у себе на подвір’ї. У потерпілого кульове поранення.

Пораненому чоловіку медичну допомогу надали українські військовослужбовці, після чого ушпиталили до лікувального закладу. УССЦКК здійснено фотофіксацію та верифікацію наслідків зазначеного обстрілу.

Українська сторона висловила серйозну стурбованість через інцидент, оскільки обстріли населених пунктів бойовиками "безпосередньо загрожують мирному населенню, а також свідчать про прагнення Росії до подальшого загострення ситуації на Донбасі".

В штабі наголосили, що подібні дії російсько-окупаційних військ є грубим порушенням Міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей. Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, у зоні ООС на Донбасі за минулу добу, 19 червня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, під час обстрілу бойовиками Авдіївки кульове поранення отримав місцевий мешканець 1989 року народження.

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