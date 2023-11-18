У штурмових загонах ворога залишилося 10-15% від початкової кількості особового складу – Штупун

У штурмових загонах збройних сил РФ залишилося 10-15% від початкової кількості особового складу.

Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону "Єдині новини" 18 листопада.

"Наразі ворог зменшив кількість авіаударів і знову погнав вперед піхоту. Ці два дні також фіксувалося незначне застосування техніки, однак, можливо, окупанти знову спробують її використовувати", — повідомив Штупун.

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Речник Сил оборони Таврійського напрямку додав, що окупанти без успіху намагалися йти вперед біля Кераміка, в районі Степового та Авдіївки, а також південніше Тоненького.

"Наші воїни відбили 23 атаки. Загони "Шторм" і "ШтормZ", які ворог кидає найпершими, зазнають дуже значних втрат. У деяких з них залишилося близько 10-15% від початкової кількості особового складу. Але російське командування продовжує спроби формування нових подібних підрозділів. За великим рахунком — це майбутні смертники", — резюмував Олександр Штупун.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов каже, що в Росії вже посилюються кризові явища. Проте війна зможе проходити ще довго – росіяни не будуть підписувати жодного договору з Києвом та коаліцією союзників.

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