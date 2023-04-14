У Швеції на нафтопереробному заводі затримали російську шпигунку: у чому її звинувачують

Затримана вона була заарештована і, ймовірно, підозрюється в корпоративному шпигунстві.

У Швеції в місті Гетеборг на нафтопереробному затримали росіянку, які підозрюють у шпигунстві.

Про це інформує шведський телеканал TV4 Nyheterna.

Зазначається, що операцію із викриттям шпигунки, яка була оточена високою секретністю, провели у четвер.

Попри це, поліція не надто охоче розповідає про справу, утім, за оприлюдненою інформацією, йдеться про жінку, яка була заарештована на заводі Preemraff на Хісінген в Гетеборзі. За інформацією джерел TV4 Nyheterna, вона, ймовірно, громадянка Росії.

"Ми знаємо про це, але це справа поліції, тому ви повинні звернутися туди", – каже Габріель Вернштедт, прессекретар Säpo.

На телеканалі повідомили, що кілька людей були доставлені на допит, і в різних місцях було проведено кілька обшуків.

"Наразі розслідування знаходиться на ранній стадії, і, посилаючись на конфіденційність попереднього слідства, ми не можемо нічого сказати", – каже Кароліна Карлссон, прессекретар поліції Західного регіону.

Також зазначається, що підозрювана працювала на їхньому підприємстві, і що поліція провела обшук.

"Ми можемо підтвердити, що на нашому нафтопереробному заводі в Гетеборзі проводилася поліцейська операція. Людина, про яку йде мова, працює на одного з наших субпідрядників", – сказав Дані Бактег, пресменеджер Preemraff.

Тим часом налякані жителі Брянської області Росії скаржаться, що влада їх кинула під обстрілами та ігнорує всі звернення. При цьому люди заявляють, що не знають, хто насправді стріляє.