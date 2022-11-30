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У Швейцарії провели наймасштабніші військові навчання за останні 30 років

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У Швейцарії провели наймасштабніші військові навчання за останні 30 років

Фото: pixabay.com

Навчання набули особливого значення на тлі російської агресії проти України

Збройні сили Швейцарії провели наймасштабніші навчання за останні 30 років з відбиття зовнішньої агресії.

Про це повідомляє видання SwissInfo.

У повідомлені вказується, що у країні завершились найбільші військові навчання за останні 30 років. 5 тисяч військових протягом тижня вчились відбивати потенційну зовнішню агресію.

Навчання проводились під кодовою назвою "Пілум 22". Керівник навчань Рене Веллінгер зазначив, що швейцарські військові набули цінного реального досвіду організації взаємодії частин і родів військ.

У повідомленні підкреслюється, що навчання планували два роки, але російська агресія проти України створила особливі значення для навчань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нижня палата парламенту Чехії погодила проведення навчань українських військових на території країни.

Крім того, ми раніше інформували, що 20 із 30 країн-членів НАТО вичерпали свої ресурси для постачання зброї в Україну.

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Дата публікації
Перегляди
168
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