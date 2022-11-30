У Швейцарії провели наймасштабніші військові навчання за останні 30 років

Навчання набули особливого значення на тлі російської агресії проти України

Збройні сили Швейцарії провели наймасштабніші навчання за останні 30 років з відбиття зовнішньої агресії.

Про це повідомляє видання SwissInfo.

У повідомлені вказується, що у країні завершились найбільші військові навчання за останні 30 років. 5 тисяч військових протягом тижня вчились відбивати потенційну зовнішню агресію.

Навчання проводились під кодовою назвою "Пілум 22". Керівник навчань Рене Веллінгер зазначив, що швейцарські військові набули цінного реального досвіду організації взаємодії частин і родів військ.

У повідомленні підкреслюється, що навчання планували два роки, але російська агресія проти України створила особливі значення для навчань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нижня палата парламенту Чехії погодила проведення навчань українських військових на території країни.

Крім того, ми раніше інформували, що 20 із 30 країн-членів НАТО вичерпали свої ресурси для постачання зброї в Україну.

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