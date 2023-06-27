У Швейцарії зробили невтішний прогноз щодо завершення війни в Україні

Невдачі РФ в Україні не змусять президента РФ Володимира Путіна відмовитися від своєї початкової мети.

У Швейцарії спецслужби прогнозують затяжну війну в Україні та кажуть, що вона навряд чи закінчиться до кінця 2023 року.

Про це йдеться у щорічному звіті про державну безпеку опублікованому 26 червня.

Як зазначають у зведенні, "саме існування України, як і раніше, залежить від підтримки Заходу".

"Малоймовірно, що війну Росії проти України буде вирішено воєнним шляхом до кінця 2023 року. Ознаки вказують на тривалий конфлікт", - йдеться в доповіді.

Швейцарські спецслужби переконані, що на тлі тривалої війни посилиться тиск Заходу на Україну із закликом розпочати переговори з РФ щодо припинення вогню.

Також у звіті наголошують, що невдачі РФ в Україні не змусять президента РФ Володимира Путіна відмовитися від своєї початкової мети.

"Москва готується продовжувати вести "війну проти Заходу довгий час", - йдеться у повідомленні.

Напередодні у розвідці заявили, що Кремль готує росіян до довготривалої війни.

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