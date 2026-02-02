- Дата публікації
У січні РФ окупувала 245 кв км території України: де ворог тиснув найбільше
У січні російські війська захопили 245 квадратних кілометрів української території, що майже вдвічі менше, ніж у попередні два місяці.
У січні темпи просування російських військ на фронті знизилися порівняно з кінцем минулого року. За підрахунками аналітиків, протягом місяця противник окупував близько 245 квадратних кілометрів української території — це майже вдвічі менше, ніж у листопаді та грудні.
Про це пише аналітичний проєкт DeepState.
Водночас інтенсивність бойових дій зменшилася не так суттєво, як можна було очікувати. Кількість штурмових атак у січні скоротилася лише на 4% у порівнянні з груднем. Частина військових при цьому зазначає, що загалом місяць був дещо менш напруженим, ніж попередній.
Найбільша активність ворога зберігалася на Покровському напрямку — на нього припало 33% усіх штурмів. Саме там противник зосереджує основні зусилля.
На друге місце за інтенсивністю боїв вийшов Гуляйпільський напрямок, де зафіксовано 21% усіх атак. За оцінками, кількість штурмових дій там зросла у 1,75 раза.
Далі за рівнем бойової активності йдуть Костянтинівський напрямок (12% штурмів), Лиманський (8%) та Олександрівський (8%).
Водночас аналітики звертають увагу на ситуацію на Слов’янському напрямку. Попри те, що там відбулося лише близько 3% від усіх штурмів, саме на цій ділянці зафіксовано майже 20% територіальних втрат. Це свідчить про високу ефективність окремих атак противника на цій ділянці фронту.
Офіційних зведень Генерального штабу ЗСУ з узагальненими підсумками за місяць наразі немає.
