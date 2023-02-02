У січні різко побільшало охочих здатися в полон росіян: хто саме здебільшого звертається

Найбільший інтерес до можливості добровільно здатися в полон – у жителів Москви, Санкт-Петербурга, Краснодарського краю.

У січні різко зросла кількість звернень російських військових щодо добровільного здавання в український полон у межах державного проєкту "Хочу жить".

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"За весь час роботи проєкту з 15 вересня 2022 року надійшло понад 7600 звернень росіян та жителів тимчасово окупованих територій України. У січні 2023 року кількість звернень зросла майже на 50%", – йдеться в повідомленні.

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Так, у січні сайт проєкту "Хочу жить" відвідали 5,6 млн користувачів, з яких 4,7 млн – з Росії та 350 тис. – з України (здебільшого з тимчасово окупованих територій).

Зазначається, що найбільший інтерес до можливості добровільно здатися в полон – у жителів Москви, Санкт-Петербурга, Краснодарського краю, Ростовської та Нижньогородської областей Росії. Серед жителів України цим здебільшого цікавляться мешканці Донецької області та Криму.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов розповів, що переважно до проєкту "Хочу жить" звертаються російські військові та члени їхніх родин, а також громадяни, яким загрожує мобілізація.

Для отримання інформації про те, як здатися в полон, слід звернутися на цілодобову телефонну лінію проєкту "Хочу жить" за номером +38 044 350 89 17 або коротким номером 688 (лише для українських номерів). У Telegram та WhatsApp оператори проєкту відповідають за номерами: +38 095 688 68 88; +38 093 688 68 88; +38 097 688 66 88.

Нагадаємо, тим часом Росія проводить мобілізацію на захоплених територіях України. Так, у Криму росіяни знімають бронь з економістів та IT-фахівців.

У самій Росії починають активніше мобілізувати чоловіків старшого віку та мігрантів із країн колишнього СРСР. А в Північній Осетії до війська вербують наркозалежних.

Зауважимо, що з 50 тис. російських зеків, завербованих ПВК "Вагнер" для участі у війні, на фронті залишилося лише 10 тис.

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