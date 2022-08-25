Лінія фронту на півдні України є дуже рухомою, навіть коли ворог мав частковий успіх та просунувся до околиць Благодатного, він був швидко вибитий звідти.

У Силах оборони півдня розповіли, як відбувається очікуваний контрнаступ.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповіла начальник координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

"Той самий контрнаступ, які всі так довго очікували і не могли зрозуміти, де за ним спостерігати, полягає в тому, що ми виснажуємо сили ворога в його тилових позиціях. Забезпечення такої роботи зумовлює відсутність сил у ворога для подальшого наступу", - сказала Гуменюк.

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Вона також зазначила, що лінія фронту на півдні України є дуже рухомою. Навіть коли ворог мав частковий успіх та просунувся до околиць Благодатного, він був швидко вибитий звідти.

"Актуальні карти війни постійно змінюються, адже бої ведуться у відкритих степах, де немає можливості сховатись. Ми не допускаємо переходу боїв у населені пункти, тримаємо ворога на околицях. Така тактика полягає в швидкому поверненні противника на ті позиції, які він називає своїми рубіжами оборони", - пояснила вона.

Нагадаємо, окупанти не зможуть вести активні дії: військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що ЗСУ унеможливили "референдум" на Херсонщині.

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