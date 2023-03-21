У Силах оборони заявили, що окупанти відчувають дефіцит техніки

Окупанти почали частіше використовувати баражуючі боєприпаси "Ланцет", чого раніше не було.

Російські агресори зіткнулись з великим дефіцитом бронетехніки, зокрема броньованих машин БМП-1.

Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він зазначив, що окупанти почали частіше використовувати баражуючі боєприпаси "Ланцет", чого раніше не було.

"Помічено, що у них нестача БМП-1. З новітнього використовують баражуючі боєприпаси Ланцет, раніше їх стільки не було. Зараз наші військові вирішують, як протидіяти цьому озброєнню", - зазначив він.

Череватий також повідомив, що за минулу добу українські військові знищили безпілотник "Стриж", бойову машину піхоти та міномет "Васильок". У попередні дні ЗСУ знищили танки

Т-72, а також новітні Т-80 та Т-90.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий 109-бригади територіальної оборони Єгор Фірсов закликав українців з відповідальністю ставитися до розмов про контрнаступ ЗСУ.

Крім того, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявляв, що у Збройних силах України найближчим часом прогнозують продовження наступальних дій Росії у районі Авдіївки та Мар’їнки.

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