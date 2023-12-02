У Сімферополі диверсантки отруїли окупантів: 24 загиблих – ЗМП (подробиці)

У тимчасово окупованому Сімферополі дві диверсантки нібито отруїли десятки окупантів. Вони пригостили отруєними алкоголем та їжею російських солдатів в одній із військових частин, внаслідок чого 24 військових РФ загинули, ще 11 – потрапили до лікарні.

Про інцидент повідомив пропагандистський Telegram-канал "Кремлівська табакерка", з посиланням на джерела.

Так, за даними пропагандистів, на КПП військової частини нібито прийшли "дві милі дівчини", які представилися місцевими мешканками.

Вони принесли сім пляшок горілки та закуску: рибу, ковбасу, хліб, сир. Охороні сказали, що хочуть віддячити "пацанам".

"Хлопці горілку та їжу взяли, випили з товаришами по службі, поїли. І багато хто отруївся", - розповіло джерело пропагандистів.

В алкоголі та їжі нібито знайшли "величезні дози миш'яку", а в одній з пляшок – стрихнін – дуже сильну отруту, токсин дерева чилібуха, який використовують як пестицид для знищення гризунів.

Від такого "частування" померли 24 військових РФ, ще 11 – госпіталізовані.

"Злочинниць виявити не вдалося. Триває слідство. Правоохоронці з'ясовують, чи пов'язані вбивці з диверсантами з Мелітополя, які нещодавно отруїли кількох офіцерів ФСБ", – пишуть ЗМП.

Нагадаємо, мелітополець намагався отруїти учасників зустрічі випускників військового авіаційного училища. Чоловік передав росіянам торт та віскі з отрутою (фото).

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