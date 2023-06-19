У Сімферополі вибухнуло авто колаборанта з Запорізької області: деталі (фото, відео)

Єпіфанов, його секретар та охоронець отримали 30% опіків голови, тулуба та рук.

В окупованому Сімферополі 19 червня вибухнув автомобіль російського колаборанта Володимира Єпіфанова – помічника "віцепрем'єра з економічного розвитку" Запорізької області.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

За інформацією телеграм-каналу Baza, на Євпаторійському шосе о 4:00 вибухнуло авто Toyota Land Cruiser під кермуванням Єпіфанова. Здетонував начебто встановлений на машині газовий балон. Колаборант уже не зміг упоратися з керуванням, і його авто зупинилося, лише наїхавши на перешкоду. Водночас у російському МВС кажуть, що водій Toyota Land Cruiser наїхав на перешкоду, через що і вибухнули газові балони в авто.

У салоні перебували також секретар та охоронець Єпіфанова. Внаслідок вибуху усі троє отримали 30% опіків голови, тулуба та рук (охоронцю також обпалило ліву ногу). Поплічників ворога доправили до лікарні і наразі запорізький гауляйтер із пасажирами перебувають під наглядом лікарів.

Кримські пабліки інформують, що Єпіфанов перебуває у реанімації, його вивели зі стану шоку. Колаборант притомний та перебуває у стабільному стані.

Наразі невідомо, чому саме вибухнув начебто газовий балон. Помічник "віцепрем'єра" каже, що за день до цього газовий балон перевірявся на СТО в Сімферополі.

Володимир Єпіфанов отримав опіки після вибуху його авто / Фото з російських телеграм-каналів

Авто Володимира Єпіфанова після вбуху у Криму / Фото з російських телеграм-каналів

У Сімферополі вибухнула машина колаборанта з Запорізької області Єпіфанова

Що відомо про Володимира Єпіфанова

Єпіфанов очолює запорізьке обласне відділення об'єднання "Опора Росії" та висувається кандидатом у депутати від путінської партії "Єдина Росія". В "уряді" окупованої частини Запорізької області шефом Єпіфанова є колишній "віце-прем'єр" окупованого Криму Андрій Козенко.

Ситуація в окупованому Криму та на Запоріжжі

11 червня стало відомо про підрив залізничного мосту в Якимівці на окупованій території Запорізької області. Цей міст був важливою логістичною артерією постачання із Криму окупантам зброї і техніки на лінію фронту. Того ж дня російські загарбники на півострові заявили про пошкодження залізниці і зупинку руху поїздів у Іслямтерецькому районі.

Днем раніше стало відомо, що українські ракети влучили на Арабатській стрілці у штаб російського оперативного угрупування "Дніпро" на базі відпочинку "Бригантина".

Згодом гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що атака по військових об'єктах росіян на Арабатській Стрілці та в Залізному порту були спрямовані проти нього.

12 червня у ГУР Міноборони України попередили, що росіяни готують теракт на заводі "Кримський титан" в окупованому Армянську. Якщо там станеться вибух, аміачна хмара накриє прилеглі райони усього за 30 хв івиникне техногенна катастрофа із жахливими наслідками.

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