"Тут паніка, не можу більше": окупант поскаржився дружині в РФ, що готовий втекти з поля бою

"Тут паніка, не можу більше": окупант поскаржився дружині в РФ, що готовий втекти з поля бою

Російський окупант говорить, що їм обіцяли 3-денний переможний марш, а замість цього вони вже місяць, як на війні.

"Потужна" армія Володимира Путіна готова втекти з України, оскільки багато хто не витримує і хоче додому. Для цього Кремль придумує нові "обіцянки", аби утримати окупантів на війні в Україні.

Про це свідчить чергова телефонних розмов окупантів, яку перехопити СБУ.

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Російський окупант розповів дружині, що їм спочатку обіцяли 3-денний переможний марш. Натомість РФ тримала вояків обіцянками ротації. Одним говорили, що заберуть додому 19 березня, іншим – 25. Однак реальної можливості провести ротацію так і не знайшли, а для тих, хто під натиском українських захисників поступово втрачає надію, придумали нову дату – "кінець місяця".

Також загарбників поскаржився своїй дружині з РФ: "…тут паника. Не можу більше…. Я тут нах*й нікому не потрібен...". Він намагається донести, що подальше перебування на війні для нього є просто нестерпним: "Щоразу я прокидаюся з такою радістю, що я прокинувся. У Сирії такого не було. Ти розумієш? У Сирії… таких моментів навіть не було".

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