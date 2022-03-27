"У Сирії такого не було": російські військові хочуть додому та благають про ротацію

"У Сирії такого не було": російські військові хочуть додому та благають про ротацію

Одним говорили, що заберуть додому 19 березня, іншим – 25.

Російська армія готова втекти з України, але щоб її втримати, Кремль вигадує нові обіцянки. Спочатку загарбникам обіцяли 3-денний переможний марш. Згодом РФ тримала своїх вояків обіцянками ротації. Одним говорили, що заберуть додому 19 березня, іншим – 25.

Про це свідчить чергова порція телефонних розмов окупантів, які вдалося перехопити СБУ.

Однак реальної можливості провести ротацію так і не знайшли, а для тих, хто під натиском українських захисників поступово втрачає надію, придумали нову дату – "кінець місяця".

"Паника какая-то. Не могу больше. Я тут нах*й никому не нужен", - розповідає один із загарбників розповідає своїй дружині в РФ.

Він просить її ще раз запитати командування його військової частини, коли ж все-таки планується ротація.

"19-го нас должны были поменять. 19 число прошло, а они ничего не думают", - каже він.

Російський військовий намагається донести, що подальше перебування на війні для нього є просто нестерпним.

"Каждый раз я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было. Ты понимаешь? В Сирии… моментов таких даже не было", - розповідає дружині.

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