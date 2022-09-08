"У ситуації з Кримом Путін загнав себе у глухий кут": військовий експерт пояснив нюанси

Останнім часом дедалі частіше на тимчасово окупованому українському півострові вибухають і горять військові аеродроми, склади. Раніше Путін погрожував у разі спроби звільнення Україною Криму мало не ядерною зброєю. Але наразі він майже нічим не відповідає на так звану "бавовну" у Криму.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю "Фактам".

"А Росія і не може відповісти. Для того щоб дати "жорстку відповідь" на "бавовну" у Криму, треба визнати, що все це відбувається завдяки Україні. Вони не можуть цього визнати. Тому що таке визнання може для Путіна означати поразку. Він же казав, що Крим — це святиня, це скрєпи. Хіба може Україна обстрілювати святиню? Російське суспільство такого зізнання не зрозуміє. Це виходить, що Путін офіційно визнав би, що не може захистити "святиню"? Для Путіна це буде політичною катастрофою", - зазначив експерт.

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Відповідаючи на запитання, якщо Україна піде звільняти Крим, в Росії все одно замовчуватимуть цей факт, Жданов заявив наступне: "Відверто кажучи, не знаю. Річ у тім, що Путін загнав себе в глухий кут, оскільки сьогодні в Росії править не він, а ідеологія, яку він творив 20 років. Путін навіть мобілізацію у своїй країні оголосити не може, тому що російське суспільство вважає російську армію найсильнішою у світі. Як пояснити суспільству, що потрібно встати з дивана, вимкнути телевізор і йти у військкомат рятувати ситуацію в Росії".

Тому, за словами Олега Жданова, Путін і не може визнати, що Україна може знищувати військові цілі у Криму. "Він же казав, що Крим — це непотоплюваний авіаносець. А що виходить? На захопленому півострові регулярні повітряні тривоги, якась "бавовна" невідомого походження…", - зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше Олег Жданов назвав дві прості причини, чому ЗСУ не можуть зруйнувати мости одним ударом.

Крим повертається додому: як триває процес деокупації півострова

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