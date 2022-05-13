У СІЗО Херсона окупанти вбили ув'язненого і викрали начальника установи - Денісова

У СІЗО тимчасово окупованого Херсона росіяни вбили ув'язненого нібито за обурення та викрали начальника установи.
Наразі зв'язку з ізолятором немає.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"За повідомленням працівників колонії, 11 травня окупанти зайшли до установи, закидали камери світлошумовими гранатами та відкрили вогонь з автоматів. Одного ув'язненого було вбито за висловлювання обурення", - зазначила вона.
Наразі ізолятором "керує" колаборант Євгеній Соболєв. Начальника СІЗО окупанти вивезли в невідомому напрямку. Працівники ізолятора відмовилися від співпраці з росіянами та написали рапорти про звільнення. Зараз зв'язок з установою втрачено.
"Дії РФ є воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень РФ прав людини в Україні", - наголосила вона.
Нагадаємо, загарбники виклали у Мережу відео допиту викраденого ними мешканця Олешків на Херсонщині Сергія Мороза. На відео зафіксовані тортури із застосуванням електричного струму.
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