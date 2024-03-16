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У Скадовську біля "виборчої дільниці" підірвали п'ятьох окупантів

У Скадовську біля "виборчої дільниці" підірвали п'ятьох окупантів

У Скадовську підірвали п'ятьох окупантів / Фото: Associated Press

Окупаційна адміністрація фактично скасувала подальше проведення "виборів" у Скадовську.

На центральній площі тимчасово окупованого Скадовська 15 березня, близько 15:00, поруч з "виборчою дільницею" під час патрулювання окупантів пролунав вибух.  

Про це повідомляє Центр національного спротиву

Внаслідок успішної диверсії руху опору п’ятеро окупантів відправились до шпиталю.

"Через нездатність забезпечити безпеку свого особового складу окупаційна адміністрація міста фактично скасувала подальше проведення "виборів" в місті, дозволивши лише "голосування" за місцем проживання", - розповіли у ЦНС.

Нагадаємо, загарбники на ТОТ почали відбирати у місцевих жителів автомобілі для військових потреб.

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