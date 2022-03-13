У Скадовську окупанти винесли техніку з міськради і залишили місто

У Скадовську окупанти винесли техніку з міськради і залишили місто

Наразі у місті немає російських військових.

У Скадовську (Херсонська область) окупаційних військ наразі немає. Вони перебувають на відстані 10 км від міста.

Про це в прямому ефірі загальноукраїнського марафону повідомив Скадовський міський голова Олександр Яковлєв, пише Суспільне.

За час свого перебування на території Скадовська російські військові забрали комп’ютери з міськради.

"Окупанти забрали комп’ютери, зокрема мій і ще кілька, але це були робочі комп’ютери і на них не було якоїсь інформації. Більше нічого не грабували. Випадків мародерства не було. "Муніципальна варта" підтримує громадський порядок. Міська влада забезпечує життєдіяльність міста", - сказав Олександр Яковлєв.

Також міський голова повідомив, що у Скадовську не пролунало жодного вибуху, вся інфраструктура працює.

Нагадаємо, українські військові 12 березня збили два вертольоти російської армії над Скадовським районом Херсонської області. Один з пілотів вижив і його доправили до лікарні.

А у прокуратурі повідомили, що Росія готується провести на території Херсонської області "референдум" щодо створення "Херсонської народної республіки". На таку звістку зреагував голова МЗС України Дмитро Кулеба та закликав партнерів запровадити ще жорсткіші санкції проти країни-агресорки.

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