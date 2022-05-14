У Скадовську покарають містян, які пішли на парад окупантів

У Скадовську покарають містян, які пішли на парад окупантів

Ті, хто підтримують заходи під прапорами країни-агресора не будуть отримувати заробітну плату чи інші виплати коштом бюджету.

Місцеві жителі залишаться без державних виплат через співпрацю з окупантами.

Про це на сторінці у Facebook повідомив скадовський міський голова Олександр Яковлєв.

Яковлєв повідомив, що доручив припинити трудові відносини з усіма працівниками, які були залучені або брали участь у заходах, які організовувала так звана "влада" до 9 Травня.

"Взагалі мене дивує наскільки легковажно окремі жителі "впрягаються" допомагати "новій владі". На що розраховують? Сьогодні вже кожному зрозуміло, що війна закінчиться повною поразкою Росії, та звільненням усіх територій включно з Кримом то Донбасом. Можливо, це не буде так швидко, як нам би хотілося, але неодмінно буде. Куди вони потім подінуться? За українськими законами за співпрацю з окупантами світить до 15 років з конфіскацією", — написав Яковлєв.

Нагадаємо, прокуратура Харківської області повідомила про підозру у державній зраді поліцейській з тимчасово окупованого Куп'янська через співпрацю з окупантами.

Раніше стало відомо, що у Херсонській області прокуратура відкрила кримінальне провадження через колабораційну діяльність жителя Скадовська.

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