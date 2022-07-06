У Скадовську прогриміли вибухи: є жертва і поранені

Відомо про загибель однієї людини. Ще четверо людей зазнали поранень, серед них є дитина.

Про повідомив голова Скадовської міської ради Олександр Яковлєв, пише "Суспільне".

"Одна людина загинула, четверо поранених, серед них дитина. Можливо, є ще постраждалі, але більше ніхто не звертався по допомогу. Будинок сильно пошкоджено, зруйнований дах, стіну сильно пошкодило, вибило вікна", – розповів Яковлєв.

Також читайте Вибухи у Херсоні: знищено склади російських окупантів

Водночас місцеві жителі повідомили про декілька вибухів.

Нагадаємо, російські окупанти запустили ракету по Одеській області, яку успішно збила українська ППО.

ЗСУ може вести артилерійський вогонь у бік рашистів – Жданов про ситуацію на лінії фронту

Читайте також: