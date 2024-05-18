У Скадовську пролунав вибух: колаборант Сальдо пожалівся на нібито удар HIMARS

У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині вранці 18 травня пролунали вибухи.

Як пише "Суспільне", перший вибух пролунав близько 9 ранку, а через 15 хвилин – прогримів повторний вибух.

Так званий очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо у Telegram підтвердив вибухи та заявив про пошкодження приватного будинку.

Пізніше пропагандистське видання РФ ТАСС із посиланням на Сальдо повідомило, що по окупованому Скадовську вдарили із РСЗВ HIMARS. Внаслідок цього нібито постраждали 12 людей.

Нагадаємо, у Харкові зросла кількість жертв внаслідок атаки 17 травня.

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