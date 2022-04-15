У Скадовську російські окупанти зняли українські прапори

Загарбники не збираються залишати місто.

Сьогодні, 15 квітня, у Скадовську військові РФ зняли прапори України з будівлі міської ради та з флагштока в центрі міста і почепили свої триколори.

Про це на сторінці у Facebook повідомив Скадовський міський голова Олександр Яковлєв.

З його слів, "російські військові таким чином заявляють, що надалі несуть повну відповідальність за все, що відбувається в місті та громаді".

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"Скадовська міська рада не буде співпрацювати з окупантами, тому від сьогодні жоден працівник виконкому не буде працювати в будівлі під ворожим прапором. Незалежно від зовнішніх обставин та перебування на посаді, наше служіння Україні, рідному місту та своїй громаді продовжується", - написав Яковлєв.

Нагадаємо, раніше Олександр Яковлєв повідомляв, що ситуація у місті контрольована, проте територією громади постійно переміщуються російські військові.

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