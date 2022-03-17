У Скадовську ситуація контрольована, але містом переміщуються окупанти - міський голова

Російські військові не залишають місто.

Скадовський міський голова Олександр Яковлєв повідомив, що ситуація у місті контрольована, проте територією громади постійно переміщуються російські військові.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

"Прохання не провокувати їх. Ми всі - мирне населення і тому проти нас ніхто не має права застосовувати зброю", - написав він.

Також міський голова нагадав про неухильне дотримання комендантської години від 22:00 до 6 ранку.

"Хочу подякувати всім за допомогу та підтримку дій влади - це дуже важливо, та нагадую що зараз наше головне завдання зберегти порядок в місті, життя та здоров’я наших громадян", - пише Яковлєв.

З його слів, наразі у місті працюють окремі магазини, ринки, аптеки, пошта, поліклініка, лікарня, школи в дистанційному режимі. В громаді працюють усі комунальні підприємства, подається вода, вивозиться сміття, здійснюється прибирання. Укрпошта почала виплату пенсій.

Раніше з’явилася інформація, що зі Скадовської міської ради російські військові викрали мера Олександра Яковлєва та секретаря міськради Юрія Палюха. Пізніше вони його відпустили.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти тероризують місцеве населення. Йдеться про жителів міст Нова Каховка, Таврійськ та Каховка. Напередодні жителі Херсона вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.

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