У Скадовську стався "приліт" по базі окупантів: які втрати і наслідки (фото)

Окрім руйнувань на місці "прильоту" відомо про ворожі втрати у живій силі.
В окупованому Скадовську на Херсонщині прогриміли вибухи вранці 9 листопада, після яких стало відомо про удар по базі російських військ.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та ниють у Мережі самі загарбники
За даними Андрющенка, "приліт" у Скадовську стався по базуванню російських окупантів у відпочинкові базі "Лотос". Однак речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що місце влучання – будівля, розташована трохи далі від "Лотоса". Це приміщення колишнього колгоспу "Радянська Україна" на розі вулиць Гагаріна та Портової.
"Все заблоковано, і близько не пускають. Вже відомо про мінімум 15 поранених та п'ять "хороших русских", що ніколи не поврнуться додому", – зазначив Братчук.
На місце удару помчали багато машин швидкої допомоги та воєнна поліція. У Мережі з’явилися перші фото з місця "прильоту", на яких видно суттєві руйнування.
Водночас окупанти скаржаться в Мережі на "бавовну" і погрожують відповіддю: "Шкода пацанів". Очевидно, ворог зазнав втрат.
До слова, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, на лівобережжі Херсонщини працюють кілька сотень бійців ЗСУ, однак вони перекинули туди обмежену кількість бронетехніки.
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