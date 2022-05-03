У Скадовську з'явився мобільний зв'язок

В Херсонській та частині Запорізької областей поступово відновлюють зв’язок та Інтернет.
3 травня мобільна мережа з'явилася в Скадовську на Херсонщині, однак з доступом до Інтернету як і раніше проблеми.
Про це повідомив мер міста Олександр Яковлєв.
Причинами відсутності зв’язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів.
Нагадаємо, на деокупованих територіях Київської та Чернігівської областей Starlink допомагає відновлювати мобільний інтернет.
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