У Скадовську з'явився мобільний зв'язок

В Херсонській та частині Запорізької областей поступово відновлюють зв’язок та Інтернет.

3 травня мобільна мережа з'явилася в Скадовську на Херсонщині, однак з доступом до Інтернету як і раніше проблеми.

Про це повідомив мер міста Олександр Яковлєв.

Причинами відсутності зв’язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів.

Нагадаємо, на деокупованих територіях Київської та Чернігівської областей Starlink допомагає відновлювати мобільний інтернет.

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